Roccapiemonte, al via i lavori di pulizia dei canali consortili

Il Sindaco Carmine Pagano comunica che, in piena sinergia e collaborazione con il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, sono stati effettuati in questi giorni lavori di pulizia e riqualificazione presso i canali consortili presenti sul territorio di Roccapiemonte. “Ringrazio il Commissario Straordinario Mario Rosario D’Angelo, i responsabili degli Uffici del Consorzio di Bonifica, tra cui l’ingegnere Francesco Gregorio e gli operai che, intercettando le richieste e le esigenze del nostro Comune, hanno effettuato gli interventi che, visto l’arrivo della stagione delle piogge, permetteranno di mitigare il rischio di esondazione e allagamenti. L’attenzione del Comune di Roccapiemonte, su questo tema specifico, è sempre altissima, tanto che vengono effettuati costanti controlli e lavori di sistemazione delle pompe di sollevamento, ciò ha permesso, per esempio, di evitare disagi ai cittadini durante e dopo i primi acquazzoni di fine estate” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.