Roccapiemonte, approvato il nuovo regolamento dei vigili e torna il "nonno vigile"

Dopo oltre 30 anni il Comune di Roccapiemonte ha un nuovo ed aggiornato regolamento di Polizia Municipale. Lo strumento è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale. Si tratta di un nuovo inizio per il corpo dei vigili con il comandante Felice Mollo, che con questo dispositivo, ha voluto avviare il nuovo corso del servizio di Polizia Locale per raggiungere obiettivi in tema di efficienza, efficacia e tutela della giustizia. Il Comandante Mollo, dal suo insediamento lo scorso 2 aprile, aveva subito iniziato il lavoro per redigere in tempi celeri il nuovo regolamento che, di fatto, è stato subito portato in Consiglio Comunale che, su proposta del delegato alla Polizia Municipale Roberto Fabbricatore, ha provveduto all’unanimità alla sua approvazione.

Le nuove disposizioni

Aggiornato ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 e al nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e successive leggi, il Regolamento prevede diversi punti importati tra cui la ripartizione dei gradi e il riconoscimento delle varie qualifiche, oltre alla definizione dei compiti del Comandante a cui è demandato il ruolo di organizzazione, addestramento, disciplina e direzione tecnico-operativa dei componenti il Corpo e potrà anche proporre il riconoscimento di encomi, disciplinati dal Regolamento e le funzioni del Corpo di Polizia Municipale. Oltre ai principi generali, il regolamento è suddiviso in più capitoli che disciplinano varie materie: ordinamento del corpo; norme di accesso; mobilità; distacchi e comandi; norme di comportamento; regolamento speciale per le armi definendo il tipo di armi in dotazione, l’assegnazione e le modalità di porto dell’arma; dotazione di uniforme e distintivi di grado; dotazione ed uso dei veicoli a disposizione del Comando; provvedimenti disciplinari ed encomi ed elogi.

I commenti

“Con la redazione e l’approvazione del nuovo regolamento della Polizia Municipale – ha dichiarato il Comandante Mollo – abbiamo posto le basi fondamentali per la nuova progettazione di lavori per il Comando che mi onoro di guidare, con l’ambizione di farlo diventare fiore all’occhiello del Comune di Roccapiemonte e tra i più efficienti della Provincia di Salerno”. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pagano e dal vicesindaco e delegato Fabbricatore: “Il Comandante è giunto a Roccapiemonte con una straordinaria motivazione, con idee chiare e con propositi importanti per garantire ai cittadini più sicurezza e un servizio di qualità. Inoltre, è stato avviato fin da subito un dialogo, fatto di concetti precisi e obiettivi da raggiungere, che ha facilitato il raggiungimento dei primi risultati”. Ed in Consiglio Comunale è stato anche istituito il servizio di Nonno Vigile che garantirà più attenzione all’entrata e alla uscita dalle scuole locali e non solo. “Si tratta di un servizio cui stavamo pensando da tempo, che apre alla partecipazione attiva di una fascia di popolazione che ha voglia di contribuire a migliorare la qualità di vita a Roccapiemonte. Siamo veramente soddisfatti” hanno concluso Carmine Pagano e Roberto Fabbricatore.