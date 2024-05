Roccapiemonte, al via i lavori di riqualificazione alla scuola "Palumbo"

“E’ nu juorn buon per tutta la nostra comunità. Prendo spunto dal titolo della canzone di Rocco Hunt per questo avvio dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della struttura scolastica di Casali. Stiamo profondendo ogni sforzo per garantire scuole moderne ed efficienti al personale docente, non docente ed ai piccoli studenti di Roccapiemonte. C’è chi fa i fatti e chi polemizza. Noi cerchiamo di stare sempre nella prima fascia” ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano, durante la cerimonia di inizio dei lavori della Scuola Elementare.

I lavori

Prima di scoprire la targa, con tutti i riferimenti degli interventi che verranno effettuati, c’è stata la benedizione con Don Carmine Citarella e Don Natalino Gentile, presenti numerosi cittadini, le mamme dei bambini che frequentano la scuola, per conto della Preside del CoMVass Anna De Simone c’era la referente scolastica Marilina Campanile, e poi i rappresentanti della ditta Vittoria Società Consortile a.r.l. impresa che si è aggiudicata i lavori, ed oltre al Sindaco Pagano, anche il Vicesindaco Roberto Fabbricatore, il Consigliere Comunale Vincenzo Grimaldi, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Davide Di Mattia, il Comandante della Polizia Locale Felice Mollo e l’Assessore ai Lavori Pubblici Anna Bruno che ha così commentato: “Questa amministrazione sta producendo un grandissimo sforzo per realizzare progetti e fornire servizi di qualità alla cittadinanza. Non è semplice ottenere finanziamenti, noi ci siamo riusciti e li abbiamo destinati per la riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole. I lavori presso la struttura di Via Carmine Pagano sono ormai ultimati, oggi iniziamo qui a Casali, subito dopo si procederà con quelli della scuola dell’infanzia di Via Berlinguer. Solo tutti insieme, facendo qualche sacrificio ed avendo fiducia e pazienza, possiamo raggiungere risultati importanti come quello di oggi. Ci ritroveremo presto a lavori ultimati, con una scuola più sicurezza e al passo coi tempi”.