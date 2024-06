Scuolabus senza revisione, il Comune dispone accertamenti

Partono gli accertamenti a Roccapiemonte dopo il sequestro dello scuolabus. Il veicolo era stato sottoposto a fermo dopo un controllo dei carabinieri. I militari avevano scoperto che la revisione era scaduta e che l'autista era sprovvisto del relativo documento di guida specifico. Dall'ente, precisano tutti i passaggi relativi all'affidamento del servizio: "Con determina area amministrativa legale 112 del 2024 è stato affidato il servizio trasporto scolastico a ditta che doveva fornire mezzi e autisti. La ditta affidataria ha inviato al Comune documentazione e libretti indicando due veicoli destinati al trasporto per il Comune di Roccapiemonte entrambi con revisione valida e data di scadenza postuma rispetto al termine dell’anno scolastico 2023/2024. Per appurare quanto successo il 6 giugno sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso”.

Il commento del sindaco

Il sindaco Carmine Pagano ha commentato a riguardo: “Siamo in attesa dei riscontri da parte della ditta rispetto a quanto avvenuto. In questa storia il Comune è parte lesa e mi meraviglio che venga messa in dubbia quella che è una prerogativa prioritaria di questa amministrazione e della mia persona, cioè quella di essere sempre presente in particolare per i bambini e loro esigenze. Prendo spunto da una frase di una mia amica che mi ha inviato proprio oggi e cioè che provare invidia è umano, ma assaporare la gioia per il danno altrui è diabolico, per non dire schifoso”.