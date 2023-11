Rocchese-Sianese a porte chiuse, l'amarezza del sindaco

La partita di calcio tra Rocchese e Sianese, in programma domenica 19 novembre allo stadio Ravaschieri di Roccapiemonte, sarà a porte chiuse. Lo ha deciso il Prefetto di Salerno. La notizia ha lasciato l'amaro in bocca al sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano. Probabilmente sulla decisione pesa quanto accaduto a settembre scorso, quando si registrarono disordini proprio durante la medesima partita, con molti tifosi coinvolti.

Il commento

«Il Prefetto non poteva non tenere conto di alcuni episodi deprecabili capitati in passato con protagonisti alcuni facinorosi delle due compagini - ha commentato Carmine Pagano -. Episodi che continuo a condannare fermamente, così come mi auguro che al più presto si possa tornare a giocare questa e tutte le partite sempre alla presenza del pubblico».