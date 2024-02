Sorpreso a spacciare "crack" con un cliente: arrestato un 35enne

Un 35enne di Roccapiemonte è stato arrestato, ieri sera, per cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri, infatti, lo hanno sorpreso mentre cedeva “crack” ad un acquirente del posto. Non solo.

I controlli

Ma, nel corso della perquisizione domiciliare e personale è stato trovato in possesso di altro crack e marijuana per un peso complessivo di 3.10 grammi, ma anche di 60 euro in contanti. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.