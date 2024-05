Roccapiemonte, attivato lo Sportello Contatto di Gori

Dal 23 maggio a Roccapiemonte, presso l’ex comando di polizia municipale di via della Pace, sarà attivato lo sportello Punto Contatto allestito da Gori. Il servizio prevede la presenza di un operatore, il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 16, per aiutare i cittadini rispetto rispetto alle nuove esigenze di carattere tecnico e commerciale. In questo modo la società da avvio alla fase di gestione della risorsa idrica nel comune della Valle dell'Irno.

I dettagli

Sempre a partire dalla prossima settimana i cittadini potranno chiedere il supporto di Gori anche attraverso internet, prenotando una videochiamata con un operatore nell’apposita sezione. Inoltre, sarà possibile interfacciarsi anche presso gli sportelli di via Napoli a Nocera Inferiore, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 e il sabato dalle 9 alle 13.