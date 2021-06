Trasporto di rifiuti irregolare, in quattro vanno sotto processo

Vanno a processo per attività di gestione di rifiuti non autorizzati quattro persone a seguito di un'indagine su una Onlus impegnata nel raccolto e recupero e trasporto di rifiuti, non pericolosi, di categoria abbigliamento, senza l'iscrizione all'albo previsto dalla legge

Le accuse

A giudizio ci sono il presidente di una onlus, il legale rappresentante di una ditta di raccolta e due funzionari del comune di Rocca. L'accusa mira a dimostrare le responsabilità presunte commesse in collaborazione, con le varie funzioni specificate relative alle aziende e al comune, con l'attività di raccolta effettuata senza i requisiti previsti dalla legge, tra il 2015 e il 2016