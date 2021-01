Videosorveglianza a Roccapiemonte: il Comune presenta il progetto

La città di Roccapiemonte sarà presto dotata di un nuovo sistema di videosorveglianza per un territorio più sicuro e protetto. Ad annunciarlo il Sindaco Carmine Pagano che rende noto il progetto presentato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Roccapiemonte guidato da Graziano Lamanna, ha ottenuto un finanziamento di 40 mila euro dal Ministero dell’Interno.

Lo scenario

Il progetto era stato presentato per rispondere alla crescente richiesta di sicurezza in città, finalizzato a integrare le azioni di controllo effettuate dagli organi di polizia. Roccapiemonte avrà un sistema di videosorveglianza composto da telecamere di ultima generazione e che si pone come obiettivi quello di prevenire fatti criminosi agendo come deterrente, sorvegliare il territorio, specie dove insistono elementi di criticità oppure dove si svolgono eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, rassicurare i cittadini attraverso la comunicazione delle zone sorvegliate, tutelare la sicurezza urbana e supportare le forze di polizia nelle attività di prevenzione e controllo. Le immagini registrate e i dati raccolti saranno conservati e trattati dalla Polizia Municipale di Roccapiemonte secondo quanto previsto dalla legge e verranno utilizzate a seguito di denunce dei cittadini per eventuali atti criminali, di segnalazioni pervenute agli organi di polizia, per attività di indagine e per motivi di sicurezza.

Il commento

“E’ un grande risultato quello conseguito da questa Amministrazione – dice il Sindaco Carmine Pagano – perché pensiamo di porre fine ad alcuni spiacevoli episodi avvenuti negli ultimi anni. Nonostante gli assidui controlli operati dalla Polizia Municipale, dai Carabinieri e dai componenti delle altre forze dell’ordine, purtroppo abbiamo dovuto evidenziare problemi legati ad atti di puro vandalismo o criminali con i quali sono stati arrecati danni a strutture cittadine e alcune volte minato la tranquillità della popolazione. Con il nuovo sistema di videosorveglianza verrà implementato il lavoro delle forze di polizia, così da avere una Roccapiemonte più sicura e protetta”.