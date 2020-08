Villa dei Fiori, tavolo occupazionale convocato dal sindaco di Roccapiemonte

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l’assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone, hanno convocato per mercoledì, presso la Sala del Consiglio Comunale del Palazzo di città di Roccapiemonte, un tavolo di confronto per discutere della vicenda occupazionale legata alla struttura sanitaria Villa dei Fiori di Nocera Inferiore, dove prestano servizio numerosi cittadini dell’Agro Nocerino Sarnese tra cui anche di Roccapiemonte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incontro

Il sindaco Pagano, proprio nei giorni scorsi, aveva tenuto un incontro preliminare con dirigenti di Villa dei Fiori, rendendosi disponibile ad ospitare un immediato confronto a Roccapiemonte alla presenza dei rappresentanti sindacali e di quelli dell’Asl di Salerno. A seguito delle disponibilità raccolte, è stato fissato l’appuntamento per mercoledì 5 agosto, con la raccomandazione, nel rispetto di tutti, di attenersi alle disposizioni anti Covid-19 e alle indicazioni circa la capienza numerica massima della sala, secondo il criterio di sicurezza interno all’ Ente, che prevede la presenza massima di venti partecipanti. Sullo sfondo la preoccuazione e l'allarme lanciato dei sindacati, che pongono l'attenzione sul futuro di circa 200 lavoratori e 400 pazienti. A questi ultimi, come riportava un documento di qualche settimana fa, verrebbe negata da mesi l'autorizzazione per le terapie ambulatoriali e domiciliari dall'Asl. Questo portebbero ad un personale "sottoutilizzato" e il lavoro dei consulenti "ridotto al minimo". Cgil, Cils e Uil avevano già proclamato lo stato di agitazione a tempo in determinato, chiedendo al direttore generale edll'Asl di istituire una "commissione d'incheista per accertare e valutare il comportamento assunto dal Distretto 60"