Sbaglia manovra e travolge la madre con l'auto a Rofrano: è grave

Dramma, a Rofrano, dove una donna è stata investita dalla figlia dopo, sembra, una manovra sbagliata. Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore, la giovane di 18 anni, in possesso del foglio rosa, stava parcheggiando la sua automobile (Fiat Punto) nei pressi di un ristorante quando, per cause in corso di accertamento, ha travolto la mamma.

Le indagini

Quest’ultima è stata trasportata d’urgenza dai sanitari del 118 prima all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e poi all’ospedale del Mare di Napoli dov’è tuttora ricoverata. I familiari, sotto choc per l’accaduto, sono originari di Lagonegro (Potenza). Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Sapri.