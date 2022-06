"Un rosario per riparare alle offese del Gay Pride": è bufera a Nocera Superiore

Un Santo Rosario "in riparazione alle offese arrecate al Sacratissimo Cuore di Nostro Signore Gesù cristo ed al Cuore Immacolato di Maria durante i gay pride". Succede a Nocera Superiore, dove i fedeli si riuniranno sono stati "convocati" presso la cappella di Santa Filomena in via Taverne, venerdì alle 18.

La reazione

Immediata la reazione di Arcigay, che parla di "posizione retrograda e violenta". "Questa è la Chiesa di Papa Francesco?" si chiede il presidente di Arcigay Salerno, Francesco Napoli: "Il Vescovo - sottolinea - prenda una posizione ufficiale. In piazza il 23 luglio contro odio e pregiudizi". "Pare che queste persone siano rimaste indietro di qualche anno - aggiunge Napoli - visto che da molto tempo, infatti, il Pride, e non più Gay Pride, ha assunto una connotazione ampia e trasversale che raccoglie istanze e rivendicazioni di diritti soppressi e la ricerca di un concreto avanzamento dei diritti sociali e civili nel nostro paese. Dispiace che ancora una volta frange estremiste, omofobe e arretrate, della chiesa cattolica si manifestaino in tutto il loro orrore - prosegue Napoli. Un orrore ed una discriminazione che genera dolore e sofferenza in tante e tanti che proprio a causa di questo retaggio e di questo diffuso stereotipo sono vittime di violenze in famiglia come nella società".

Appuntamento al 23 luglio

"Questi episodi - sottolinea ancora Napoli - che appaiono isolati, ma che raccontano di un sommerso di ipocrisia e di omertà violente e marginalizzanti, intrise di patriarcato, ci incoraggiano a proseguire nelle lotte di rivendicazione e di presa di parola dei nostri corpi e dei nostri affetti. Per questo, per Cloe Blanco, per tutte le persone vittime di violenza e discriminazione, il 23 luglio saremo in piazza a Salerno per il Pride. Il nostro come sempre sarà un corteo arcobaleno festoso - conclude il Presidente di Arcigay Salerno- contro il livore di certe posizioni ancora troppo diffuse. Dove gli altri alzano muri imbracciando e umiliando innanzitutto la loro stessa fede, noi costruiamo ponti abbracciando tutti i colori degli affetti e degli amori possibili".

La replica

A replicare Raffaella Ferrentino, avvocato, già vicesindaco di Nocera Superiore e presidente dell'associazione "Legalità e trasparenza". "La mia iniziativa - spiega - è privata e va intesa come tale. Sia chiaro, avessero bestemmiato oppure offeso immagini sacre durante un momento dello sciopero generale dei lavoratori a Roma, io avrei protestato contro gli organizzatori di quella manifestazione. Questo gesto, però, è stato fatto durante il gay pride e dunque preghiamo per protestare quanto fatto nella manifestazione organizzata a Cremona. Ognuno è libero di amare in tutte le sue forme, sempre e comunque. Bestemmiare e offendere immagini sacre invece è sbagliato. "Detto ciò - si difende la presidente dell'associazione Legalità e trasparenza - mi sono accorta che l'associazionismo che gira intorno alla comunità Lgtqia+ è molto discutibile. Forse sarà politicamente scorretto, ma sono una lobby che pur di far notizia cavalca l'onda su qualsiasi cosa. Nessuno contesta la sessualità altrui. Offendere le immagini sacre è inaccettabile e lo dico da cristiana. Pregheremo per questo, non per altro. Ognuno è libero di amare chi vuole. Noi siamo liberi di recitare il Rosario e chiedere al Signore di perdonare chi ha offeso immagini sacre o ha bestemmiato. Altre dinamiche non ci appartengano. L'Arcigay Salerno prenda le distanze da questi comportamenti che nulla hanno a che fare con l'amore. I bigotti sono i referenti di queste associazioni che poi sui social, con profili fake, ti offendono dicendo di tutto. Il presidente Napoli prenda posizione su questo. La sua persona, per quanto mi riguarda, è lontanissima dal concetto di legalità. E non solo per come intende l'associazionismo".