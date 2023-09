Roscigno, il sindaco sull'abbandono di animali: "Più dell’80% rischia la morte"

Sul fenomeno, che regna incontrastato dell’abbandono degli animali. interviene il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri. "Si stima – sottolinea il primo cittadino - che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell'80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. L'abbandono è un reato punito con l'arresto fino a un anno o con una multa fino a 10.000 euro".

Il fenomeno

Nelle zone economicamente e culturalmente progredite il fenomeno di abbandono degli animali si è drasticamente ridotto, sino al punto di non rappresentare più un’emergenza. Nei Paesi di fascia intermedia come l’Italia, invece, ancora oggi si detengono animali senza possedere però la cultura necessaria per gestirli. L’Italia è indietro nella reale adozione di misure a tutela degli animali ed è arretrata anche la visione su cui si basa attualmente detta tutela. Mancanza di civiltà e arretratezza culturale sono all’origine dell’abominevole fenomeno dell’abbandono degli animali. "Occorre fare di più – aggiunge Palmieri – per sensibilizzare su questa problematica. A medici veterinari, allevatori, addestratori, istituzioni e associazioni, ai cosiddetti “addetti ai lavori”, spetta in primis il compito di educare e vigilare in maniera idonea su chi adotta o compra un animale. Solo la diffusione di una cultura responsabile dell’animale può portare ad un’inversione di tendenza e contribuire ad arginare la piaga dei maltrattamenti e dell’abbandono degli animali".