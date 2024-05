A Roscigno il 15 giugno giornata di commemorazione per i sindaci deceduti

“La Roscigno Migliore”; questo è il titolo dato alla giornata del ricordo dei sindaci deceduti del piccolo centro degli Alburni. Al fine di riaffermare i valori della riconoscenza, di appartenenza e di solidarietà, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Palmieri, ha organizzato questo momento di commemorazione fissato per sabato 15 giugno.

L'iniziativa

Alle 17:30, nella chiesa di San Nicola di Bari di Roscigno, sarà celebrata una Santa Messa in ricordo dei sindaci deceduti. Seguirà, alle 18:30, la cerimonia di commemorazione vera e propria presso la Casa Comunale in Piazza Resciniti. "Ho ritenuto opportuno celebrare questo momento che coincide con i miei dieci anni di amministrazione – sottolinea il primo cittadino di Roscigno Palmieri - E questa coincidenza la vogliamo condividere con i familiari dei sindaci non più in vita".