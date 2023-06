Scoppia la polemica dopo la comunicazione inviata da Istat al Comune di Roscigno, attraverso la quale è stato reso noto l’inserimento del piccolo centro degli Alburni fra i “comuni non turistici”. Per questo motivo Roscigno Vecchia non potrà partecipare al bando nazionale del Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica.

“Ci difenderemo legalmente”

Alla base della decisione dell’Istat, arrivata in base ai dati comunicati dalla Regione Campania, il fatto che il Comune risulti privo di esercizi ricettivi o e registri “flussi turistici nulli”. “La motivazione – sottolinea il sindaco Pino Palmieri - è che la Regione Campania, dopo non averci considerato "Borgo", ora non ci considera neanche "comune turistico”. Peccato che il borgo di Roscigno Vecchia ed il parco archeologico di Monte Pruno che attraggano ogni anno tantissimi turisti, ma evidentemente non basta”. Il primo cittadino annuncia azioni legali: “Spero che i requisiti richiesti non vengano riconosciuti dalla Regione in base all'appartenenza politica. Comunque, delibereremo un incarico legale a difesa della nostra identità, contro chi non conosce il proprio territorio. Mi dispiace che il Ministro competente si sia adeguato alla stessa linea regionale”.