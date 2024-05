Potatura "radicale" per il roseto di Parco del Mercatello: dei fiori nessuna traccia

Sembrano svaniti nel nulla petali e profumi nel roseto del Parco del Mercatello, dove, nei giorni scorsi, è stata eseguita dal personale addetto una potatura "radicale". Dei mille esemplari di rose, ad oggi, non resta che il ricordo.

Tuttavia, in circa due settimane il roseto dovrebbe tornare ai suoi antichi splendori, in quanto le rose risultano rifiorenti. Restano i dubbi, ad ogni modo, circa la procedura attuata per la potatura dell'area - peraltro solitamente effettuata in autunno- che, in poco tempo, era diventata il fiore all'occhiello del polmone verde della zona orientale.