Progetto “Welcome back Ting Ting” organizzato dal Rotary Club Battipaglia

Si terrà venerdì 5 febbraio, a partire dalle ore 17 la conferenza stampa organizzata dal Rotary Club Battipaglia avente ad oggetto l’illustrazione del progetto “Welcome back Ting Ting”. Nel dettaglio, tale progetto è finalizzato a riportare in città la celebre foto del vecchio cinema Ting Ting di Battipaglia (1956) scattata dal famoso fotografo tedesco Thomas Hoepker, che ha documentato – tra le altre cose – la distruzione del World Trade Center dell’11 settembre 2001 con scatti rimasti nella storia Per finanziare l’acquisto della foto del Ting Ting saranno vendute online 10 opere donate dall’artista di origini salernitane Marco Gallotta, che vive e lavora a New York da oltre 20 anni. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Rotary Club Battipaglia e sulle pagine social dei partner dell’iniziativa. Prevista la partecipazione del Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, del Presidente del Rotary Club Battipaglia Federico Del Grosso, dell’ideatore del progetto “Logoteca - Arca dei Marchi” Luigi Viscido, e – in collegamento da New York – l’artista Marco Gallotta che con grande generosità e amore per la sua terra ha donato le sue opere.