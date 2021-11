Danni maltempo: frana a Prepezzano, si rompe la condotta idrica

Tensione nel salernitano, a causa del maltempo: a seguito alla rottura della condotta idrica nel casale di Prepezzano per via degli acquazzoni e delle raffiche di vento, sono stati registrati danni e disagi lungo diverse strade cittadine. L’acqua ha completamente invaso Via Ausa: in azione, la Protezione Civile di Giffoni Sei Casali. Scatterà anche la sospensione idrica a Capitignano, Malche e Sieti Basso, dalle ore 21 alle ore 6 di domani 29 novembre. “Al momento – si legge in una nota dell'Ausino – non siamo in condizione di programmare l’ultimazione dell’intervento di riparazione, stanti le eccezionali condizioni meteoriche avverse e la conseguente inaccessibilità dei luoghi interessati dalla problematica. Seguiranno ulteriori comunicazioni non appena le condizioni atmosferiche miglioreranno. La nostra società assicura il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza".

I disagi a Salerno

Numerosi, intanto, gli interventi dei vigili del fuoco, come anche degli operatori del Verde Pubblico e della Polizia Municipale del Comune di Salerno, tra cadute di alberi in città e allagamenti. “Un'ulteriore conferma della centralità del servizio pubblico, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà della città. Rivolgiamo un plauso a questi lavoratori, che anche se in numero esiguo a causa dell’endemica carenza di personale, riescono a garantire tempestività ed efficienza con grande professionalità”, ha commentato il segretario Generale della Fp Cgil Salerno, Antonio Capezzuto.