Rsu di Sinergia Surl, eletto Matteo Stanzione per la Cisal Federenergia

Sinergia Surl, soddisfazione per Cisal Federenergia che diventa il terzo sindacato in termini di rappresentanza. Le elezioni per Rsu si sono infatti concluse con l’elezione di Matteo Stanzione che ha ottenuto sei preferenze.

Il commento

Un importante passo avanti per impostare la futura rotta del sindacato autonomo all’interno della società, come conferma Angelo Rispoli, segretario provinciale della Csa Salerno. “Questa è la dimostrazione che il lavoro paga - sottolinea Rispoli - Abbiamo imboccato la strada giusta come sindacato autonomo, i cui rappresentanti sono innanzitutto cittadini che prendono parte a un progetto a tutela del lavoro. Questo è solo il primo passo per dar voce alle esigenze delle maestranze, secondo una logica lontana dal vecchio sistema”.