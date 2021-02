Si impossessa di un cane e ricatta il proprietario: un arresto a Sanza

Carabinieri di Sanza in azione: è stato arrestato D.N., 47enne già noto alle Forze dell’Ordine che dovrà scontare una pena di 3 anni e 7 mesi in carcere, con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Per lui, anche una pena pecuniaria di 1200 euro.

Il reato

Nel 2013, infatti, l'uomo ha commesso estorsione e concussione: si era impossessato di un cagnolino per poi ricattare il proprietario per la restituzione. Dopo una perquisizione domiciliare, fu anche denunciato per porto illegale di armi e munizioni. Ora è stato condotto in carcere.