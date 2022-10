Ruggi, chiuso l'accordo per la stabilizzazione dei precari

I sindacati e l’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno hanno chiuso l'accordo per l'attribuzione della Fascia (PEO) al personale dipendente per il biennio 2022/23 (aventi diritto al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022). Un risultato importante scaturito dalle continue mobilitazioni messe in campo da questa Rsu che con forza ha chiesto la chiusura dell'accordo entro l'anno in corso. Inoltre si è chiuso l'accordo per l'indizione delle procedure per l'attribuzione degli Incarichi di Funzione che partiranno formalmente dal 1 gennaio 2023 in forma progressiva.

I dettagli

Entro il mese di novembre 2022 si procederà all’ avviso di reclutamento speciale per i precari aventi 18 mesi di anzianità (comm 268 prima e seconda fase).“Una vittoria straordinaria che la Fp Cgil ha chiesto da tempo per giungere alla stabilizzazione del personale precario. Presidi, assemblee hanno scaturito questo risultato per cui la Fp Cgil è sempre stata in prima linea” dichiarano il segretario generale della Fp Antonio Capezzuto e le Rsu Maiorino, Naddeo, Lanzara, Ardia, Sicignano, Finamore, Sessa, Nocerino. “Abbiamo chiesto che dovranno essere prorogati i contratti dei lavoratori precari che al 31 dicembre non raggiungeranno i 18 mesi o i 36 mesi. La loro mancata proroga determinerebbe un pericolo per il mantenimento dei LEA. L'Azienda ha garantito un impegno in tal senso, ma la Fp Cgil continuerà la mobilitazione fin quando non arriverà la formale proroga per questi lavoratori”.

Le procedure di progressione verticale avviate per assistente tecnico e amministrativo già in corso andranno avanti, si concluderanno i passaggi orizzontali da oss a coadiutore amministrativo esperto. Analoga procedura per progressione verticale per personale in categoria A sarà avviata dopo l'inserimento nel piano assunzionale 2023.