"Bonifica il reparto", "No, ci sono i pazienti": colluttazione tra medico e addetto alle sanificazioni al Ruggi

Una vera e propria aggressione si è verificata, mercoledì scorso, all’interno dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. I protagonisti sono un medico ed un addetto alle sanificazioni.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito - riporta La Città - quest’ultimo avrebbe dovuto sanificare il reparto di Medicina d’Urgenza a seguito del ricovero di un paziente risultato positivo al Covid. Ma si è sarebbe rifiutato in quanto, nelle stanze del medesimo reparto, erano presenti, in quel momento, alcuni pazienti. E le procedure non permettono di utilizzare i macchinari per la bonifica alla presenza di persone non coperte da speciali protezioni.

Il medico, infastidito dal suo rifiuto, lo ha rimproverato invitandolo a portare a termine il compito affidatogli, altrimenti lo avrebbe fatto lui. Ne è nata una discussione dai toni accesi degenerata, in poco tempo, in una colluttazione. Ad avere la peggio è stato l’operatore che si è recato al pronto soccorso del plesso ospedaliero dov’è stato medicato e dimesso con una prognosi di 12 giorni. Non solo. Ma, subito dopo, l’uomo ha sporto querela contro il medico del reparto.