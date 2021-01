Ruggi, ok all’apertura degli ambulatori per pazienti esterni a Neuroradiologia

Dal mese di gennaio 2021, sono aperti gli ambulatori dell' Uoc di Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno mediante la prenotazione tramite il Numero Verde Cup (800130850), previa richiesta del medico di Medicina Generale.

Le prestazioni prenotabili sono:

Visita di Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica Vascolare e Spinale

Ambulatorio Neuroradiologia (occorre la richiesta del Medico di Medicina Generale per Visita di

Radiologia Interventistica - Cod. Reg. 89700.036), il Mercoledì pomeriggio;

Ambulatorio Eco-Doppler dei Tronchi Sovraortici, il Mercoledì pomeriggio; RM del Distretto Encefalo-Midollo ed Angio-Rm del Distretto Artero-Venoso Cerebro-Midollare

Ambulatorio Rm su Apparecchio 3 Tesla, il Venerdì pomeriggio.

Le informazioni

Tali prestazioni verranno fornite in regime ambulatoriale, presso la Unità Operativa Complessa di Neuoraradiologia, situata al piano “0” del padiglione A-B del Presidio Ospedaliero Ruggi di Salerno. Le prestazioni ambulatoriali di Neuroradiologia diagnostica ed interventistica a pazienti esterni non vengono fornite dall’azienda ospedaliera universitaria di Salerno da alcuni decenni e che questa opportunità per i cittadini sia possibile grazie ad un congiunto sforzo organizzativo e professionale di tutto il personale della Uoc di Neuroradiologia, diretta dal dottore Renato Saponiero (medico, del comparto sanitario, professionale ed amministrativo), e, soprattutto, della Direzione Strategica Aziendale. “L’Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona vuole porsi, in questo momento di difficoltà legato alla pandemia Covid, come punto di riferimento per i propri cittadini. Tutte le procedure illustrate seguiranno un percorso ambulatoriale di triage pre-ospedaliero, nel rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza legate alla pandemia Covid-19" si legge in una nota.

I nomi dei medici

Direttore UOC Dr. Renato Saponiero

Personale Medico

Dr. A. Siani (UOSD Neuroradiologia d’Emergenza)

Dr. D.G. Romano (IAS-Resp. Neuroangiografia Diagnostica ed Interventistica) Dr. G. Locatelli ( IAS TC Vascolare e Morfofunzionale-RM Pediatria)

Dr. S. Tartaglione (IAS RM Testa-Collo e Resp. Eco doppler TSA)

Dr. A. Botto, Dr.ssa G. Frauenfelder, Dr. F. Diana