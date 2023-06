Emergenza barelle al Ruggi: otto ambulanze in fila davanti al pronto soccorso

E’ ancora caos al Ruggi d’Aragona di Salerno. Questa mattina, sono otto le ambulanze in fila davanti al Pronto Soccorso poiché non vi sarebbero barelle disponibili. E, quindi, verrebbero usate quelle delle ambulanze che, di conseguenza, restano bloccate in attesa che si liberino i lettini del PS.

I disagi

A ciò si aggiunge il problema che gli operatori sanitari non utilizzano le barelle delle ambulanze (e quindi non possono portare i pazienti a fare esami diagnostici, tac ecc..), mentre il personale delle ambulanze non sarebbe autorizzato ad utilizzare quelle del pronto soccorso.