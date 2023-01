Cadavere da una settimana all'obitorio del Ruggi: nessuno lo reclama

Non si sa altro di lui: l'auspicio è che dalle impronte digitali, si possa risalire al suo nome. Polichetti (Uil Fpl): "In città vedo l'assenza di una guida spirituale che prenda per mano chi è in difficoltà e lo conduca in posti sicuri"