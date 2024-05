Blitz dei carabinieri al Ruggi: sequestrati documenti e cartelle cliniche

Blitz dei carabinieri al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Ieri mattina - come riporta La Città - i militari del Nucleo Investigativo e dei Nas avrebbero acquisito documenti e anche alcune cartelle cliniche, su cui effettuare un approfondimento, si presume anche da parte di consulenti nominati dalla Procura di Salerno.

Le indagini

I militari si sono trattenuti diverse ore: dall’arrivo in mattinata fino al tardo pomeriggio. E avrebbero sequestrato della documentazione ma contemporaneamente non ne avrebbero trovata altra. Per questo, non è da escludere che possano ritornare al Ruggi nei prossimi giorni.