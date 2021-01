Cardiochirurgia al Ruggi, presentata la nuova protesi "Salerno Thoraflex"

Salerno si conferma leader nella cardiochirurgia. Si chiama “Salerno Thoraflex” ed è la protesi presentata da Severino Iesu, primario della cardiochirurgia d'urgenza del “Ruggi” di Salerno nel corso di un convegno internazionale che ha visto la partecipazione di sei chirurghi al mondo.

I dettagli

Il medico salernitano, unico italiano, attraverso un video ha illustrato l'impianto su un paziente della protesi Thoraflex modificata secondo le indicazioni salernitane. "Non era mai successo che l'azienda avesse consentito di apportare modifiche a una protesi e questo privilegio è stato concesso a Salerno", spiega Severino Iesu, illustrando anche i benefici che potrebbe garantire il nuovo impianto. "E' una protesi a più branche che migliora le strategie perfusionali e si pone come obiettivo l'eliminazione o la riduzione dell'ingombro mediastinico delle branche. Il risultato, provato con dati alla mano, è la riduzione della mortalità e della morbilita'". L'intervento mostrato nel video è stato effettuato qualche mese fa ed è perfettamente riuscito. La cardiochirurgia del Ruggi sta portando avanti il progetto con l'azienda che è apparsa convinta delle modifiche, al punto che in futuro potrebbe mettere in produzione la nuova protesi Salerno Thoraflex. "Un risultato - prosegue Iesu - che darebbe alla città una proiezione mondiale". Non a caso Salerno negli ultimi anni è entrata nell'Olimpo della cardiochirurgia mondiale. In due anni e mezzo l'ospedale di Salerno ha effettuato 101 interventi di chirurgia dell'arco aortico che rappresentano un primato a livello nazionale.