Ruggi, l'appello della Cgil ai vertici: "Cambio di passo nella gestione del personale"

La Cgil Funzione Pubblica chiede una inversione ai vertici dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Le criticità

Per il sindacato è “necessario un cambio di passo nella gestione del personale per una migliore qualità dei servizi assistenziali”. In una conferenza stampa convocata per domani mattina alle 11, nell’atrio d’ingresso del Ruggi, si discuterà anche della proroga dei contratti a 36 mesi per il personale precario e verrà chiesta più attenzione per i presidi periferici.