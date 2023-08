Ruggi d'Aragona, De Luca conferma D'Amato direttore: "Ringrazio per la fiducia"

Come annunciato nei giorni scorsi, la Giunta Regionale della Campania, su proposta del presidente Vincenzo De Luca, ha confermato il dottor Vincenzo D’Amato come direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Ringrazio il Presidente e la Giunta della Regione Campania per avermi ancora una volta accordato la propria fiducia ed attribuito il compito di continuare a dirigere l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Avverto una profonda soddisfazione mista ad un forte senso di responsabilità per l’incarico che continuerò a ricoprire con i due attuali compagni di viaggio, la Dott.ssa Emilia Anna Vozzella e il Dott. Ferdinando Memoli, nonché insieme a tutti gli operatori universitari ed ospedalieri, di ogni ruolo e livello, che costituiscono il motore della nostra Azienda. Il riconoscimento per il “valore” del lavoro fin qui assicurato ci inorgoglisce e al tempo stesso ci impegna in maniera ancora più determinata nel continuare nella strada intrapresa a tutela della salute e nel contrasto alle disequità.