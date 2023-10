Ruggi d'Aragona, nuovo incarico per Coscioni alla "Torre Cardiologica"

Nuovo incarico per Enrico Coscioni. L’attuale presidente dell’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), fedelissimo del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è stato nominato nuovo direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Cardiotoracovascolare dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Non solo. A Coscioni - riporta La Città - sarebbe stata assegnata anche la cattedra di Cardiochirurgia presso la Facoltà di Medicina.

La nomina

A ratificare la nomina, che è temporanea ma comunque di prestigio, sono stati il direttore Vincenzo D’Amato e il Rettore dell’Università Vincenzo Loia. In precedenza l’incarico era stato assunto dal dottore Giancarlo Accarino e per circa un anno dal dottore Walter Longanella che, però, a settembre ha fatto un passo indietro.