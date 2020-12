"Contagi al Ruggi? Non nel nostro reparto": il dottor Polichetti spiega la strategia anti-Covid di "Gravidanza a rischio"

Non è vero che il Ruggi si sta trasformando in un focolaio Covid. Nonostante il drammatico dato sui contagi di alcuni operatori sanitari della struttura ospedaliera, infatti, non mancano esempi virtuosi e strategie di prevenzione vincenti attuate in vari reparti che risultano essere Covid-free. E' il caso del reparto di Gravidanza a Rischio, dove non si registrano casi.

Parla il responsabile del reparto e segretario della Fials, il dottor Mario Polichetti