Disabile abbandonato per tre giorni in barella al Ruggi: scoppia la polemica

Ancora un presunto caso di malasanità si è verificato, negli ultimi giorni, all’interno del pronto soccorso “Ruggi d’Aragona” di Salerno. La storia riguarda di un paziente disabile, che sarebbe stato costretto a rimanere su una barella per ben tre giorni in attesa del ricovero, a seguito di un’insufficienza respiratoria e con una sistemazione di fortuna a causa della mancanza di posti disponibili nei reparti.

La denuncia

Su quanto sarebbe accaduto nell’azienda ospedaliera universitaria di via San Leonardo, interviene il M.I.D (Movimento Italiano Disabili) della Regione Campania che parla di un episodio “vergognoso e indecoroso”. “I reparti in Campania sono al collasso” e le colpe “dovute anche a causa di scellerate scelte politiche e amministrative di chi nelle sue funzioni, nei suoi poteri, nelle sue deleghe e nei suoi poteri conferitigli dovrebbe garantire una sanità regionale equa e a garanzia per tutti, è bene ricordare che il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria è un diritto sancito dalla nostra Costituzione Italiana”.