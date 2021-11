Morì di epatite C dopo trasfusione al Ruggi, i giudici: 450mila euro di risarcimento ai familiari

La Corte d'Appello di Salerno ha condannato l'Asl di Salerno a risarcire la somma di 450 mila euro agli eredi di una donna, morta a seguito del contagio da epatite C conseguente alla somministrazione di una trasfusione infetta, avvenuta nel 1983 presso l'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona”. Si tratta di una vicenda risalente agli anni '80 quando, in alcuni casi, vennero effettuate trasfusioni provenienti da sacche di sangue i cui donatori non erano stati testati in maniera approfondita. Le conseguenze fisiche, tuttavia, sono emerse solo dopo svariati anni, essendo danni cosiddetti lungo-latenti, quando i pazienti, purtroppo, hanno scoperto di essere ammalati di Hcv o Hiv.

La difesa

L'avvocato Pasquale Berna, del foro di Nocera Inferiore ed esperto in colpa medica, che ha difeso la donna danneggiata e, dopo la sua morte, i suoi eredi, ha spiegato: "in questo tipo di cause, nella stragrande maggioranza dei casi, viene condannato il Ministero della Sanità per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. In questo caso, invece, la Corte d'Appello di Salerno, nella persona del presidente Crespi, accogliendo totalmente la tesi di parte attrice, ha riconosciuto un'ulteriore responsabilità nell'operato dell'ospedale di Salerno, già all'epoca centro trasfusionale, per non aver effettuato i dovuti controlli sulle sacche di sangue e per aver somministrato una trasfusione non necessaria senza, peraltro, acquisire il consenso della paziente. E' bene precisare che oggi, fortunatamente, ci sono severi protocolli da seguire nella raccolta di sangue e i controlli sui donatori danno massima sicurezza".