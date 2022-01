Arriva al Ruggi con il feto morto: donna ricoverata in Rianimazione

Sta facendo il giro dei media e dei social la notizia di una donna incinta di Salerno, residente nel quartiere Carmine, che, nella giornata di ieri, avrebbe perso il bambino dopo aver partorito su una barella davanti al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno.

La testimonianza del medico

Contattato dalla nostra redazione, però, il ginecologo Mario Polichetti, che è anche il responsabile nazionale sanità dell’Udc, precisa: “La paziente è arrivata in ospedale con l’ambulanza a causa di una interruzione intempestiva di gravidanza. Dunque, col feto purtroppo già morto, le piastrine bassissime e l’utero infarcito di emorragia. Di conseguenza, è stata condotta direttamente in sala operatoria e quindi non ha affatto partorito su una barella davanti al pronto soccorso". Non è la prima volta che accadono episodi del genere. "Purtroppo - sottolinea Polichetti - questi fenomeni possono verificarsi senza preavviso durante la gravidanza. Ora stiamo facendo di tutto per salvare la donna” che è ricoverata nel reparto di Rianimazione, poiché arrivata al plesso ospedaliero di via San Leonardo in gravi condizioni.