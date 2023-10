Ruggi, criticità presso Chirurgia d’urgenza: Celano scrive a sindaco, direttore sanitario e carabinieri

Scrive al sindaco, al direttore sanitario del Ruggi ed anche ai carabinieri, il capogruppo di Forza Italia, il consigliere comunale Roberto Celano, per puntare i riflettori sulle preoccupanti criticità che riguardano l’ospedale “Ruggi d’Aragona” ed in particolare il reparto di chirurgia d’urgenza. "Il reparto è ormai da tempo in sofferenza per l’esiguo numero dei medici strutturati rimasti in corsia. Negli ultimi anni, oltre 22 medici hanno, per diverse ragioni, lasciato il reparto in questione che è supportato da specializzandi volenterosi ma, certamente, privi dell’esperienza richiesta per gli interventi di chirurgia d’urgenza. - spiega Celano- A ciò si aggiunge che chirurghi d’urgenza, distolti dalle loro specifiche funzioni, nonostante siano in numero estremamente ridotto in reparto, siano chiamati a partecipare in maniera costante e massiccia ai turni di Pronto Soccorso e vengano sostituiti da equipe miste appartenenti ad altre Unità operative di chirurgia (trapianti, chirurgia generale, chirurgia plastica) che, nonostante abbiano eccelse professionalità, non hanno l’impostazione dell’urgenza, essendo specializzati in interventi di altro tipo. Si rilevano, altresì, le criticità evincibili nel reparto di chirurgia d’urgenza di Cava, ormai pressoché esistente solo sulla carta, che dispone praticamente allo stato di una sola unità operativa a tempo pieno".

La riflessione

"Ciò impone, sovente, il trasferimento delle urgenze a Salerno. Il passaggio presso il nosocomio di Cava ed il successivo trasferimento a Salerno crea, naturalmente, rischi vitali per quei pazienti che presentano traumi su cui è necessario un intervento immediato. Tale disorganizzazione e le suddette mancanze determinano precise responsabilità. - incalza il consigliere d'opposizione- I salernitani, invero, meriterebbero di essere operati da personale esperto e specializzato in caso di urgenze chirurgiche, traumatiche o spontanee. Nel contempo, i pazienti trasportati in 118 nel nosocomio di Cava dei Tirreni non dovrebbero, come accade, rischiare la vita per la necessità dello spostamento presso l’Ospedale Ruggi per interventi di particolare urgenza e complessità. A ciò si aggiungono le incresciose carenze di tipo strutturale di natura igienico-sanitarie, segnalate anche recentemente dal sindacato Nursinid non solo ai responsabili apicali del nosocomio di san Leonardo ma anche per conoscenza al Comando Carabinieri per la tutela della salute- Nas Salerno, che meriterebbero un intervento rapido e deciso".

L'appello di Celano

Si chiede, pertanto, per quanto nelle competenze di ciascuno, di verificare le criticità sopra evidenziate e sollecitare urgenti ispezioni per verificare la funzionale organizzazione del reparto in questione e della chirurgia d’urgenza del nosocomio di Cava dei Tirreni, strettamente connessa alle sorti del reparto di Salerno e per accertarsi dell’adeguatezza strutturale e delle serie carenze igienico-sanitarie che emergerebbero anche nelle denunce di organizzazioni sindacali.





Nuovo addio al Ruggi

Intanto, un'altra eccellenza lascia l’ospedale di Salerno, alias il primario della clinica ortopedica, il direttore della divisione universitaria di ortopedia Nicola Maffulli che si trasferisce all’Università Sapienza di Roma. Originario di Napoli, ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore Unisa, si è sempre diviso tra Londra e l’Italia. Professore onorario alla Queen Mary University, Maffulli vanta vasta esperienza anche nell’ambito della medicina sportiva. Anche Maffulli, dunque, lascerà il Ruggi.