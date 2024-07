Delicato intervento chirurgico per Enzo Casola dell'Udc Salerno: la vicinanza di Mario Polichetti

Il professor Mario Polichetti, responsabile nazionale per la Sanità per l'Udc, ha espresso a nome del partito e a titolo personale la sua vicinanza e il suo sostegno al segretario provinciale dell'Udc Salerno, Enzo Casola, attualmente ricoverato presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per un delicato intervento.

Il messaggio

"Desidero esprimere la mia più sentita vicinanza al dottor Enzo Casola - ha dichiarato Polichetti - A nome dell'intero partito dell'Udc e a titolo personale, voglio augurare al nostro segretario provinciale di superare brillantemente questo momento difficile. Il dottor Casola è una figura fondamentale per il nostro partito e per la comunità salernitana. Ci auguriamo che possa ritornare presto alla vita politica attiva".

Polichetti ha concluso: "Siamo tutti con il cuore e con la mente accanto al dottor Casola e alla sua famiglia in questo momento delicato. La sua forza e la sua determinazione ci danno fiducia che supererà questa prova con successo".