"Colto da infarto, salvato dai medici del Ruggi": la lettera di ringraziamento dell'avvocato Giuseppe Alfano

Una lettera di ringraziamento per il personale sanitario del Ruggi d’Aragona è giunta alla nostra redazione dall’avvocato Giuseppe Alfano di Salerno che, circa un anno fa, è stato salvato dai medici della Torre Cardiologica di via San Leonardo dopo essere stato colpito da un infarto.

“Gentile Direttore, mette conto portare alla sua cortese attenzione, nonché dei lettori tutti, ciò che mi è occorso nel maggio 2023. Ho subito un grosso malore, per cui venivo trasportato al P.S. dell’Ospedale di Salerno, ove mi veniva diagnosticato un “infarto del miocardio”e ricoverato immediatamente presso l’UTIC, dove sono stato accolto con professionalità, gentilezza ed umanità; ho avuto contezza della competenza dell’intero reparto, ad iniziare dal primario dott.ssa Ravera e dai suoi Colleghi, dal personale infermieristico e OSS, che ringrazio tutti per avermi salvato la vita e preparato nel modo migliore all’intervento chirurgico, concluso brillantemente grazie al cardiochirurgo Dr. Masiello del reparto guidato dal prof. Iesu. Un ringraziamento anche al reparto di Terapia intensiva post chirurgica, attenti, di massima professionalità e sempre pronti ad intervenire per risolvere qualsiasi criticità dei degenti. Ad majora! Avv. Giuseppe Alfano”