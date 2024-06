Ex poliziotto morì d'infarto durante la Tac al Ruggi: tre indagati

Scendono a tre (inizialmente erano cinque) gli indagati per la morte di Alfonso Masito, l’ispettore capo della Polizia in pensione, stroncato da un infarto al Ruggi, durante una Tac a cui era stato sottoposto dopo aver atteso diverse ore al Pronto Soccorso. Si tratta – secondo il Mattino – di due infermieri del Triage e di un medico di pronto soccorso, che sono tutte accuse di concorso in omicidio colposo.

L'accusa

Nei giorni scorso il pm Nuzzo della Procura di Salerno ha chiesto ed ottenuto la fissazione dell’udienza preliminare che si terrà nelle prossime settimane. Secondo il pubblico ministero, i tre avrebbero violato le norme prudenziali e le linee guida specifiche del caso, contribuendo alla morte di Masito per infarto del miocardio acuto trasmutale del ventricolo sinistro. A far partire le indagini la denuncia sporta dai familiari a seguito del decesso.