Uomo morto al Ruggi d'Aragona: c'è il sospetto della setticemia

Potrebbe essere morto per setticemia, causata da un’infezione, il 53enne deceduto, nei giorni scorsi, al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. La Procura ha aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto, a seguito della denuncia sporta dai familiari. Nella giornata di ieri – riporta Cronache – è stata effettuata l’autopsia sul corpo dell’uomo. E secondo il medico di parte, dietro alla morte del paziente, potrebbe esserci il sospetto di una setticemia.

Le indagini

Ora non resta che attendere l’esito finale dell’esame autoptico svolto dal perito della Procura. La vittima, a seguito di un malore, era stato ricoverato presso l’ospedale di Mercato San Severino e il giorno dopo trasferito al Ruggi di Salerno per essere sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza per un’ischemia. Dopo essere stato in Rianimazione, è stato trasferito in un altro reparto “a seguito al miglioramento delle sue condizioni”. Condizioni che, tuttavia, si sono progressivamente aggravate fino alla morte. La salma, intanto, è stata liberata e domani saranno celebrate le esequie.