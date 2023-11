"Piazza Pulita" torna a Salerno: nuove immagini di pazienti legati al pronto soccorso

Dopo il servizio della scorsa settimana, che ha suscitato polemiche a livello locale e nazionale, ieri sera il programma di La7 “Piazza Pulita", condotto da Corrado Formigli, ha mandato in onda un nuovo servizio sulle gravi criticità del pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Il servizio tv

Le nuove immagini e testimonianze mostrate – ha spiegato la giornalista Sara Giudice – sono frutto di segnalazioni inviate da cittadini salernitani alla redazione di La7 per denunciare ciò che hanno vissuto i loro familiari. Nel servizio si vedono una giovane con problemi psichici, un anziano e persino una donna con le parti intime scoperte, tutti legati ai lettini del pronto soccorso. La giornalista chiede di parlare direttamente con il direttore D’Amato, ma le viene detto che è impegnato e quindi viene "scortata" fuori. Poi intervista Margaret Cittadino, presidente del Tribunale per i diritti del malato, la quale sottolinea l’assenza della sorveglianza attiva anche e soprattutto nei confronti di quei pazienti che vengono legati - per necessità - ai lettini del pronto soccorso. Giudice riesce a colloquiare con il sindaco Vincenzo Napoli che parla di "episodi sporadici" e della reticenza dei medici a partecipare ai concorsi per lavorare al pronto soccorso. Il giornalista Paolo Russo, addetto stampa della Giunta Regionale, precisa al telefono che "c'è un'inchiesta" e che "la cosa è attenziata ai vertici della sanità campana". Il servizio si conclude con altre storie (raccontate da figli o parenti attraverso audio inviati al programma) di pazienti lasciati negli escrementi o con piaghe che poi, al ritorno a casa, erano così psicologicamente provati da aggredire gli stessi familiari che non riconoscevano più.