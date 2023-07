Ruggi, ragazza di 13 anni con patologia rara salvata con una tecnica pediatrica innovativa

Una tecnica pediatrica innovativa, è stata praticata ad una ragazza di 13 anni, che presentava la formazione di una cisti splenica, una patologia poco diffusa e rarissima, che colpisce solo l'uno per cento della popolazione mondiale, e che causa alterazione della struttura della milza con probabili infezioni ed emorragie. La giovane paziente, è giunta nel reparto di Chirurgia Pediatrica, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno, diretto dal dottore Umberto Ferrentino, con forti dolori addominali. Ed è lo stesso dottore Ferrentino a dichiarare che la milza gioca un ruolo fondamentale sia per il sistema immunitario che nei processi ematopoietici, quindi aggiunge, si punta a conservarla nella sua interezza, evitandone la rimozione.

L'intervento

Dopo i relativi esami diagnostici, e repentini consulti con la Radiologia Interventistica, l'equipe del dottore Ferrentino, supportata dai medici anestesisti, ha optato per procedere con una tecnica combinata in video laparoscopia assistita, durata due ore, che ha garantito l'ottima riuscita dell'intervento. La giovane paziente, dopo qualche giorno in osservazione, tornerà a casa con la milza integra, e senza alcuna conseguenza invalidante. La suddetta tecnica Interventistica, è stata oggetto di discussione durante l'ultimo Congresso Mondiale IPEG ESPES, relativo all'endoscopia pediatrica, riscuotendo notevole interesse.