Percorsi Covid nei presidi del Ruggi, chiesto un incontro

Riflettori puntati sui percorsi Covid nei presidi dell'Azienda ospedaliera "Ruggi" di Salerno: la Uil Fpl Salerno chiede un incontro per discutere della nuova direttiva. Dopo la nota dei direttori generale e sanitario del Ruggi, il coordinamento della Uil Fpl Salerno ha invocato un incontro urgente, secondo le modalità previste dall’emergenza Covid, in quanto mancherebbe una adeguata informativa sui i percorsi Covid e non nelle singole Unità operative e nei specifici dipartimenti onde scongiurare interventi frammentati e non coordinati, legati alle singole esigenze assistenziali.

Parla Raffaele Albano del coordinamento provinciale dei medici della Uil Fpl Salerno