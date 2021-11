Ruggi, il primario va in pensione: chiude il reparto di Chirurgia Toracica

Il primario va in pensione e il reparto viene chiuso. E' quanto sta accadendo all'azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" dove chi telefona per prenotare una visita o un esame presso l'Unità di Chirurgia toracica si sente rispondere che le attività sono state momentaneamente interrotte.

Il caso

Fino al 31 ottobre - riporta La Città - l'Unità era diretta dal professore Vincenzo Giuseppe Di Crescenzo che, dopo tanti anni di servizio, si sta godendo la pensione. Il successore, però, non è stato ancora individuato, nonostante pare fosse noto il suo addio già dai mesi scorsi. Nel frattempo, i pazienti che dovevano essere ricoverati, vengono dirottati in altri centri ospedalieri, a Napoli e Potenza oppure messi in lista d'attesa in altri reparti. L'auspicio è che vi sia un intervento in tempi rapidi da parte dei vertici del Ruggi.