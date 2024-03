Salerno, tossicodipendente dà in escandescenza nel pronto soccorso del Ruggi

Domenica sera, un paziente tossicodipendente, trasportato al pronto soccorso di Salerno dal 118, è andato in escandescenza danneggiando il vetro di uno degli sportelli per gli utenti. "Siamo costretti a lavorare in queste condizioni!!!" è stata la denuncia dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, evidenziando le sfide affrontate dal personale sanitario.