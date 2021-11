Novità al Ruggi: ripartono i corsi di accompagnamento al parto

Nell'azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno ripartono gli incontri di accompagnamento alla nascita presso la struttura di Ostetricia e Ginecologia. Gli incontri, che saranno tenuti dalle ostetriche di reparto, sono aperti a tutte le future mamme, munite di green pass.

Le figure professionali



Un ruolo centrale quello dell Ostetriche che quotidianamente operano per la promozione e la tutela della salute della donna, in tutte le fasi della sua vita, del nascituro, della coppia e della comunità tutta. Il corso è utile strumento per fornire una corretta informazione sui processi fisiologici e fisici della gravidanza e del puerperio, per offrire strumenti atti a comprendere e affrontare il dolore fisico del travaglio e del parto, sostenere l’efficacia dell’allattamento al seno per una crescita sana del bambino. Una progettualità importante promossa grazie al lavoro dell'Unità Operativa condotta dal Primario Marino e dalla Coordinatrice Della Porta, sempre attenti a tutto il processo che conduce alla maternità. Per info e prenotazioni è possibile contattare la Coordinatrice Ostetrica, dottoressa Filomena Della Porta, oppure contattare dalle 13.30 alle 15.00, dal lunedì al venerdi il numero di telefono: 089672698. E' possibile anche scrivere una email all'indirizzo: filomena.dellaporta@sangiovannieruggi.it