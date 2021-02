Parcheggio gratis al Ruggi, la richiesta di Roscia (FdI): "Battaglia di civiltà"

"Una battaglia di civiltà". Così Antonio Roscia, medico, responsabile provinciale del Dipartimento Professioni di Fratelli d'Italia, definisce la sua richiesta di rendere gratuito l'accesso al parcheggio del Ruggi di Salerno.

I dettagli

"Tra le cose più penose per chi va in ospedale c'è quella di dover pagare il parcheggio - dice Roscia - Non si paga nulla nei parcheggi dei centri commerciali per comprare uno smartphone ma se si va al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, per motivi di salute, si deve pagare. Come se uno andasse in ospedale per farsi una passeggiata e non, invece, per accompagnare un proprio caro ammalato e per andare a trovare un parente ricoverato. Non ne parliamo dell'accesso in Pronto Soccorso: nemmeno il tempo di accompagnare l'urgente che si è invitati a portare l'auto in parcheggio salvo poi risalire allo scoperto e in salita. Trovo una cosa tristissima pagare per andare in ospedale. E la metropolitana è solo una scusa: chi abita a Fratte o nel rione Carmine fa bene ad andare in auto in ospedale.

E non mi conforta sapere che è così in altri ospedali: che sia una vergogna ovunque non distingue Salerno".