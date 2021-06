Gioia al Ruggi, ragazza trapiantata di rene partorisce una bimba

Ottime condizioni di salute per la neonata e per la sua mamma di Castellammare di Stabia, grazie all’inappuntabile e professionale equipe diretta dal dottore Mario Polichetti, responsabile dell’Unità Operativa gravidanza a rischio e diagnostica prenatale dell'azienda ospedaliera

Una bella storia di vita e di speranza arriva dall’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Tutto – fanno sapere dal Ruggi - ha origine nel 2008, quando una ragazza di 17 anni Rosaria Scevola viene sottoposta ad un trapianto di rene, effettuato dall’equipe del dottore Paride De Rosa.

Il lieto evento

La giovane, oggi trentenne, domenica scorsa, ha dato alla luce la sua prima figlia, Ludovica, presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia. Pesa 2 chili e 260 grammi. Ottime condizioni di salute per la neonata e per la sua mamma di Castellammare di Stabia, grazie all’inappuntabile e professionale equipe diretta dal dottore Mario Polichetti, responsabile dell’Unità Operativa gravidanza a rischio e diagnostica prenatale del Ruggi. Felicità, gratitudine ed una immensa emozione per Rosaria Scevola, affiancata dalla sua madrina, la dottoressa Teresa Carfora, primario di Chirurgia Generale dell’ospedale di Melfi, che ha presenziato al parto. “Queste vicende umana vanno raccontate ed evidenziate, perché danno risalto a casi di competenza e scrupolosità medica supportati anche da una visione ottimistica della vita” dichiarano dal Ruggi.