Negato il turno mattutino ad un’ostetrica che beneficia della 104, Popolari e Moderati: “Decisione discutibile sul piano umano”

"I diritti sono tali perché spettano ai soggetti che abbiano determinati requisiti: si differenziano dalle concessioni e dalle autorizzazioni proprio perché non vi dovrebbe essere arbitrio o discrezionalità, da parte dei preposti, al loro effettivo esercizio". Lo sostengono, in una nota, il coordinatore di Popolari e Moderati Aniello Salzano insieme al capogruppo consiliare Giuseppe Zitarosa e alla presidente della Commissione Politiche Sociali Barbara Figliolia.

Il sostegno dei Popolari e Moderati

"La premessa di sicuro troverà d'accordo anche la direzione amministrativa del Ruggi d' Aragona, che, però, come dichiara il professor Mario Polichetti, sindacalista della Uil Fpl provinciale e responsabile del reparto di Gravidanza a Rischio nell’ospedale di Salerno, evidentemente per una "svista", ha negato, per il momento, il diritto dell'ostetrica dr.ssa Patrizia Santoro a vedersi riconosciuta la propria richiesta.La Santoro poiché assiste praticamente a tempo pieno il marito gravemente malato e allettato, ha chiesto di poter svolgere il proprio turno ospedaliero con una calendarizzazione solo mattutina, per non lasciare il marito privo di assistenza pomeridiana. Il riscontro dell' Amministrazione è stato negativo ! Eppure vi era il parere positivo del responsabile del reparto, Mario Polichetti.È una decisione discutibile, non solo sul piano umano, alla quale sarebbe opportuno porre rimedio. Buon senso, comprensione, spirito di solidarietà, buon andamento nella gestione delle strutture sanitarie devono andare di pari passo, e proprio per questo si auspica che si venga incontro alle effettive esigenze, e non meri capricci, di una lavoratrice, che come risulta a tutti, ha lavorato sempre con abnegazione ed impegno. Ambiente di lavoro sereno e attento alle esigenze dei dipendenti è quanto vogliono i cittadini e, siamo certi, anche l'Azienda ospedaliera".