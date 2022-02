Sarno: "Mi hanno forato le ruote per la seconda volta", la denuncia di un lettore

Tanta amarezza, per un automobilista, a Sarno. Nella serata del 6 febbraio, un lettore ha denunciato di aver ritrovato la sua auto con i quattro pneumatici forati, con un'arma da taglio, in piazza Garibaldi.

La denuncia

"Ho allertato la Polizia di Stato che è intervenuta repentinamente. - ci racconta l'utente- Questa è la seconda volta che accade. Una settimana fa, invece, ho ritrovato sulla mia vettura un messaggio minatorio sempre nella stessa area di parcheggio. Ho presentato, oggi, un esposto presso i carabinieri di Nocera Inferiore. Nell'area non ci sono telecamere. Avevo fatto anche una richiesta tempo fa all'assessore alla sicurezza e al sindaco per l'installazione di telecamere di videosorveglianza, ma non ho avuto alcun riscontro in merito", conclude il lettore. Accorato, dunque, l'appello per il rafforzamento dei controlli e l'installazione della videosorveglianza nell'area.