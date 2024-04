Sacche di sangue sparite al Ruggi, Bicchielli (NM) presenta interrogazione al Ministro Schillaci

Sulla sparizione di 40 sacche di sangue dal reparto di ematologia dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati, l’onorevole Pino Bicchielli ha presentato un’interrogazione al ministro della Salute Orazio Schillaci a tutela degli utenti. “La situazione interna al Ruggi d’Aragona è sempre più critica. Quella delle sacche di sangue sparite è l’ultimo, in ordine cronologico, mistero che si abbatte sull’ospedale cittadino a danno dei pazienti, sempre più spesso costretti a fare ricorso alla sanità pubblica con spese eccessive – ha dichiarato il deputato salernitano – Quella delle sacche di sangue è una questione che non può passare inosservata e ci stupisce ancora il silenzio del direttore generale Vincenzo D’Amato. Al medico che ha avuto il coraggio di denunciare l’accaduto, agli infermieri capaci, agli operatori attenti e scrupolosi la mia vicinanza e solidarietà. Non si può lavorare in condizioni assurde, come sta accadendo in questi anni presso l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona".

L'interrogazione: